Ученые изобрели солнечные панели, которые дают электричество даже ночью: как это работает

Группа исследователей из Стэнфордского университета разработала солнечные батареи, способные производить электричество даже ночью – с помощью системы улавливания тепла. Причем перестраивать панели для этого не нужно, достаточно установить дополнительное устройство. Это серьезный прорыв, ведь использование солнечных электростанций (СЭС) серьезно ограничивается тем, что энергия производится только днем.

Инженер Сид Ассававоррарит вместе с коллегами создал устройство, которое использует неочевидный факт о солнечных панелях. "Днем свет исходит от Солнца и попадает на солнечный элемент, а ночью происходит нечто противоположное", – говорится в исследовании, опубликованном Applied Physics Letters.

Так, солнечные панели, как и все, что теплее абсолютного нуля, излучают инфракрасное излучение. По сути, это фотоны, которые движутся от панели в небо, унося с собой тепло.

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Поэтому в ясную ночь, когда нет облаков, инфракрасная панель становится заметно холоднее окружающего ее воздуха. В облачную погоду эффект работает плохо из-за того, что облака отражают излучение.

Устройство Ассававоррарита называется "термоэлектрический генератор". Оно позволяет улавливать тепло, которое поступает из воздуха на солнечную панель и превращать его в электричество.

Ученые достигли ночной выработки электроэнергии 50 мВт на кв. метр при ясном небе. Более того, устройство работает и в обратном направлении в течение дня – это дает дополнительную мощность для обычного солнечного элемента.

Исследование показало, что система может быть встроена в уже существующие солнечные панели. Ученые утверждают: термоэлектрический генератор легко построить, он использует базовые компоненты, что позволяет устанавливать его в удаленных регионах.

Это важный показатель, ведь примерно миллиард человек в мире не имеет доступа к электрическим сетям. Благодаря инновации они смогут эффективнее использовать СЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Южной Корее расширили одну из крупнейших в мире плавучих солнечных электростанций. Теперь более 92 тыс. солнечных панелей в форме цветов плавают на поверхности водохранилища у плотины Сэмангым. При этом Южная Корея остается в значительной степени зависимой от импорта ископаемого топлива.