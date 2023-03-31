У российского МТС банка в ОАЭ отобрали лицензию, объявлена ликвидация

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отзывает лицензию на работу российского МТС Банка. Все операции в местном филиале банка свернут в течение месяца, после чего он будет ликвидирован.

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Причина заключается в том, что в феврале МТС Банк попал под санкции США и Великобритании, пишет Reuters. "Решение принято после рассмотрения имеющихся вариантов относительно нового статуса МТС банка и с учетом санкционных рисков, связанных с банком", — приводится заявление центробанка ОАЭ.

В процессе ликвидации филиалу не будет разрешено открывать новые счета или проводить транзакции. Исключением станет лишь погашение обязательств, для чего ему будет разрешено использовать платежные системы центрального банка.

Несмотря на то, что ОАЭ не вводили никаких санкций против России и находятся в "дружественных" отношениях с Кремлем, страна может столкнуться со вторичными западными санкциями за содействие подсанкционному российскому бизнесу. При этом россияне продолжают активно искать бизнес-убежище в этой стране.

МТС-Банк является финтех-подразделением компании "Мобильные ТелеСистемы" (МТС). Ею в свою очередь на 42,09% владеет конгломерат "Система", который контролирует олигарх Владимир Евтушенков. После введения против миллиардера санкций Великобритании он отказался от формального владениями акции "Системы" и частично передал их своему сыну.

Как сообщал OBOZREVATEL, МТС Банк попал под санкции США в рамках пакета ограничений, приуроченного к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Аналогичное решение 24 февраля приняла Великобритания.

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