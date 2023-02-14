У "Новой почты" произошел масштабный сбой: система и отделения не работают

В Украине из-за сбоя в системе "Новой почты" невозможно ни получить, ни отправить посылку. Сайт, отделения компании не работают.

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Об этих проблемах написали в Facebook "Новой почты" пользователи. В компании отметили, что над решением уже трудятся специалисты.

"Когда заработают отделения? Сайт тоже не работает", – написал в комментариях под постом пользователь. В комиссии ответили, что вопросом уже занимаются и просят подождать.

Напомним, в Киеве 6 февраля произошел сбой на станции метро "Оболонь" с системой оплаты. Из-за чего пассажиры не могли рассчитаться банковскими картами или воспользоваться проездными.

Об этом сообщили в социальных сетях. "Вход в метро Оболонь, очень много людей. Произошел сбой системы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала невозможно было рассчитаться за проезд как банковскими картами, так и картами метрополитена, а позже последние снова начали работать. Якобы проблема возникла из-за исчезновения света. Пока официальной информации от представителей столичного метро не поступало.

OBOZREVATEL сообщал, что почтовый оператор "Новая почта" получил сертификат эксплуатанта своей авиакомпании Supernova Airlines. Первый рейс запланирован уже на весну 2023 года.

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