В Киеве из-за сбоя на одной из станций метро перестали работать турникеты. Видео

В Киеве в понедельник, 6 февраля, произошел сбой на станции метро "Оболонь" с системой оплаты. Из-за чего пассажиры не могли рассчитаться банковскими картами или воспользоваться проездными.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Официальных комментариев пока не поступало (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Вход в метро Оболонь, очень много людей. Произошел сбой системы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала невозможно было рассчитаться за проезд как банковскими картами, так и картами метрополитена, а позже последние снова начали работать. Якобы проблема возникла из-за отключения света. Пока официальной информации от представителей столичного метро не поступало.

На опубликованном видео можно увидеть, что пассажиры стоят перед турникетами и не могут попасть на перрон.

Напомним, В Киеве в понедельник, 2 января, на многих станциях метрополитена работало всего по два турникета, из-за чего образовались очереди. Якобы причиной сбоя являлись ракетные обстрелы и атаки дронами-камикадзе со стороны страны-террориста РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице этого года могут ввести электронный проездной. Рассчитаться за проезд в транспорте можно с помощью приложения "Киев Цифровой", где должна появиться соответствующая функция.

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