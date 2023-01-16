Авиакомпания "Новой почты" начинает полеты: когда первый рейс

Почтовый оператор "Новая почта" получил сертификат эксплуатанта для собственной авиакомпании Supernova Airlines. Первый рейс запланирован уже на весну 2023 года.

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Сертификат эксплуатанта UA 062 дает авиакомпании возможность запустить собственные грузовые рейсы. Об этом сообщила OBOZREVATEL пресс-служба "Новой почты".

"Новая почта" объявила о создании собственной авиакомпании в 2021 году. Тогда, до начала полномасштабного вторжения России, планировалось, что рейсы по доставке международных грузов будут осуществляться из аэропортов "Борисполь" и "Львов".

Теперь компания планирует летать из этих аэропортов по окончании войны. Пока же гражданская авиация в Украине не совершает полетов, перевозки будут осуществляться из ближайших к Украине европейских аэропортов.

Пока же авиакомпания активно занимается развитием собственного флота воздушных судов. У компании уже есть в распоряжении два АН-26 – на правах лизинга.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Новая почта" с 1 января изменила тарифы на доставку по Украине. Самое дешевое отправление по городу теперь обойдется в 50 грн, а по стране – в 70 грн.

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