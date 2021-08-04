В сети показали, как Геннадий Балашов убегал от следователей, которые вручали ему подозрение. Видео

В сеть попало видео, на котором показано, как лидер партии "5.10" Геннадий Балашов убегает от следователя Печерского управления полиции ГУНП города Киева. Правоохранитель представился и сообщил Балашову о подозрении, а тот ударил его дверью и убежал.

Ролик опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Telegram. На нем видно, что Балашов убегает в неизвестном направлении.

"На записи видно, что Балашов, услышав, как следователь представляется, отходит якобы чтобы вызвать адвоката, и начинает бежать в неизвестном направлении. Экс-депутат даже ударил следователя дверью. Погоня длилась около трех минут после чего Балашов сел в свою машину и уехал в неизвестном направлении", – сказано в сообщении.

Видео дня

Напомним, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов является подозреваемым в умышленном причинении телесных повреждений. В январе этого года его обвинили в нападении на юриста и сопровождающего его журналиста.

Добавим, ранее адвокат Балашова утверждал, что подозрение его подзащитному не вручалась. Однако следователь заявил, что подозрение было вручено лично, но Балашов не захотел его брать и убегал от правоохранителей.