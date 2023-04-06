Цены уже начали расти: какие продукты подорожают до Пасхи и на сколько

Цены на основные продукты, популярные во время Пасхи, начали меняться. Традиционное сезонное повышение цен на мясо уже началось.

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Свинина, являющаяся самым популярным видом мяса, стабильно пользуется спросом среди переработчиков перед праздником. И сейчас цены на Пасху могут еще вырасти на 5-10%, рассказал в комментарии аналитик УКАБ (Украинского клуба аграрного бизнеса) Максим Гопка.

Средние цены на свинину в супермаркетах составляют:

свинина ошеек – 189-219,00 грн/кг (за год цена выросла на 31%);

свинина лопатка – 165,90-179,00 грн/кг (за год цена выросла на 44%);

свинина грудинка – 169-171,00 грн/кг (за год цена выросла на 55%);

шашлык из свинины – 157-205,00 грн/кг (за год цена выросла на 29%);

сало домашнее – 179-186,10 грн/кг (за год цена выросла на 13%);

буженина – 439-459,00 грн/кг (за год цена выросла на 34%).

Эксперт добавил, что цены на главный символ Пасхи – куриные яйца, пока колеблются в диапазоне 66,90-74,15 грн/10 шт. в супермаркетах. По сравнению с прошлым годом цена выросла в 2 раза.

Непосредственно в канун праздника цены на яйца при оптимистическом сценарии могут продержаться на текущем уровне. При пессимистичном – возрасти на 8-10%.

Если говорить об овощах, на которые всегда были высокие цены в этот период времени, то они уже подорожали и без праздничного спроса. Средние цены на оптовых рынках в начале апреля (год до года):

огурцы (тепличные) – 100-115 грн/кг (цена выросла на 45%);

помидоры – 75-95 грн/кг (цена выросла на 19%);

лук – 44 грн/кг (цена выросла в 2,3 раза);

морковь – 28,50 грн/кг (цена выросла на 63%).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за год значительно подорожал пасхальный кулич. Испечь одну штуку в домашних условиях обойдется почти в 80 грн.

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