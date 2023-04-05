"Индекс кулича" к Пасхе: как изменилась цена за год войны и сколько придется заплатить украинцам

В Украине за год значительно подорожал пасхальный кулич – испечь одну штуку в домашних условиях обойдется почти в 80 грн. Среди ингредиентов больше всего подорожали куриные яйца – в 2 раза.

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Стоимость яиц колеблется в диапазоне 66,90 – 74,15 грн/10 шт в супермаркетах. Об этом рассказал OBOZREVATEL аналитик УКАБ (Украинского клуба аграрного бизнеса) Максим Гопко.

Приготовление в домашних условиях с основными ингредиентами из супермаркета: мука (1 кг), сливочное масло (200 г), молоко (500 мл), яйца (8 шт), дрожжи сухие (12 г), изюм (200 г), сахар ( 300 г), ванилин (2 г), сахарная пудра (100 г) – из этих ингредиентов можно получить 3-4 кулича, которые обойдутся в среднем в 236,6 грн, что на 27,1% больше, чем в прошлом году.

Вышеуказанная сумма подается без учета затрат на электричество. "За год больше подорожали яйца (в 2 раза), изюм (+28%), сахар (+29%). Но стоимость высчитана средняя и может различаться в разных супермаркетах", – отметил эксперт.

Ранее аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев рассказал OBOZREVATEL, что в Украине за год значительно подорожал целый ряд продуктов, входящих в пасхальную корзину.

Выросла стоимость свинины, курятины и говядины, отметил эксперт. "Свинина очень чувствительна к девальвации гривны, к росту цен на корма. Случилось сокращение поголовья и сократился импорт свинины из Польши и Германии. Поэтому цены выросли и на свинину и на сало", – отметил Мартышев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине значительно выросли цены на некоторые популярные овощи, такие как огурцы, помидоры и лук. При этом подорожание должно остановиться в конце июня.

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