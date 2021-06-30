Цены на жилье в Украине могут взлететь в 2 раза из-за налогов: эксперт озвучил цифры

Цены жилье в Украине могут подняться в 2 раза из-за введения новых налогов. Речь идет о введении НДС при продаже квартиры и увеличении подоходного налога с 5% до 18% на третью и последующие сделки. Это предлагает Кабинет министров в законопроекте № 5600.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе в Facebook. Так, для конечного покупателя цена на жилье вырастет одномоментно на 20%.

Кроме того, девелоперы пострадают в результате падения объема продаж и объемов строительства. Это может привести даже к банкротству строительных фирм.

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Рынок инвестирования также сократится в 2 раза. Парцхаладзе добавил, что "застой" на строительном рынке в любом случае отразится на экономике.

"Введение НДС при продаже квартир противоречит самой специфике строительной сферы. Строительство – это долгосрочный проект, застройщик продает квартиры на стадии "фундамента", а право собственности покупатель получает через несколько лет после завершения строительства. Введение НДС на продажу приведет к перекладыванию обязанности уплаты этих 20% на конечного покупателя, то есть застройщик вынужден будет заложить это в цену жилья", – сказал Парцхаладзе.

Ранее сообщалось, что недвижимость в Украине на первичном и вторичном рынках осенью может подорожать на 5-7%. При этом уже к концу 2021 года цены могут вырасти на 10%.

"Сейчас мы уже чувствуем этот рост в определенных сегментах… Летом еще будет затишье. А уже к концу августа, сентябрь-октябрь рынок будет более активен. Я думаю, что будет изменение стоимости в сторону увеличения", – заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

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