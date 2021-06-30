Цены на жилье в Украине могут взлететь в 2 раза из-за налогов: эксперт озвучил цифры
Цены жилье в Украине могут подняться в 2 раза из-за введения новых налогов. Речь идет о введении НДС при продаже квартиры и увеличении подоходного налога с 5% до 18% на третью и последующие сделки. Это предлагает Кабинет министров в законопроекте № 5600.
Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе в Facebook. Так, для конечного покупателя цена на жилье вырастет одномоментно на 20%.
Кроме того, девелоперы пострадают в результате падения объема продаж и объемов строительства. Это может привести даже к банкротству строительных фирм.
Рынок инвестирования также сократится в 2 раза. Парцхаладзе добавил, что "застой" на строительном рынке в любом случае отразится на экономике.
"Введение НДС при продаже квартир противоречит самой специфике строительной сферы. Строительство – это долгосрочный проект, застройщик продает квартиры на стадии "фундамента", а право собственности покупатель получает через несколько лет после завершения строительства. Введение НДС на продажу приведет к перекладыванию обязанности уплаты этих 20% на конечного покупателя, то есть застройщик вынужден будет заложить это в цену жилья", – сказал Парцхаладзе.
Ранее сообщалось, что недвижимость в Украине на первичном и вторичном рынках осенью может подорожать на 5-7%. При этом уже к концу 2021 года цены могут вырасти на 10%.
"Сейчас мы уже чувствуем этот рост в определенных сегментах… Летом еще будет затишье. А уже к концу августа, сентябрь-октябрь рынок будет более активен. Я думаю, что будет изменение стоимости в сторону увеличения", – заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Эксперты сообщают о всплеске интереса на покупку жилья украинцами в Турции, Болгарии, Польше и Таиланде. Количество сделок в 2021-м уже превысило показатели всего минувшего года. Особенно растет интерес к недвижимости в Турции и составляет почти 60-70% от всех международных сделок.
Цены на недвижимость стремительно растут во всех регионах Украины. Эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости говорят, что в среднем в крупных городах стоимость квадратных метров с начала 2021-го увеличилась на 15%.
Стоимость новых домов на этапе строительства будет расти на 30-35% в год, а после ввода в эксплуатацию увеличится еще на 15-20%. При этом стоимость жилья в Украине недооценено, поэтому подорожание продолжится.