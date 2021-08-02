Цены на жилье в Украине достигнут пика осенью: как изменится стоимость квартир

На рынке недвижимости в Украине могут значительно вырасти цены на квартиры. Отметим, что с начала 2021-го стоимость жилья уже выросла примерно на 20%. Прим это до конца текущего года не исключается, что, на первичном рынке стоимость "квадрата" увеличится на 5-7%.

Об этом говорится в материале UBR.ua. "Вполне вероятно, что суммарно в 2021 году удорожание жилья на первичном рынке составит 25-30%", – заявил генеральный директор компании "Увекон" Владимир Шалаев.

Однако же годовые средние показатели роста цен на жилье по вторичному рынку вряд ли превысят 15-20%. "Причин для роста цен в этом году несколько, но главные из них – это понимание ситуации с пандемией, растущая инфляция, снижение количества новых объектов, отсутствие альтернатив для сохранения сбережений. При этом никто пока не берется прогнозировать экономическую ситуацию более чем на текущий квартал", – сказал президент АСНУ Юрий Пита.

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Как передают специалисты, на данный момент на украинском рынке недвижимости наблюдается пик активности и вероятно, что уже через 2-3 месяца стоимость жилья может достигнуть своего максимума. При этом они будут соответствовать рынку и финансовым возможностям части потенциальных покупателей.

Ранее сообщалось, что в Украине стоимость квадратного метра жилья в новостройках в январе-июне 2021 года выросла на 10-20%. Рост цен варьируется в зависимости от степени готовности объекта и региона.

"Мы проанализировали десятки объектов жилья по всей Украине, которые работают с фондами финансирования строительства. Подавляющее большинство указывает на рост стоимости квадратного метра. При этом мы имеем ситуацию, когда себестоимость жилья растет быстрее, чем цена", – сказала генеральный директор Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктория Волковская.

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