Киевляне начали массово скупать недвижимость за городом: на рынке произошел бум

В Киевской области наблюдается всплеск интереса к покупке недвижимости. Основные причины – локдауны и увеличение количества удаленных работников среди киевлян. При этом такое жилье чаще всего уже рассматривают не как "дом выходного дня", а как основное.

Об этом сообщает UBR.ua. "К проживанию за городом в большей мере тяготеют молодые люди 28-35 лет, чья работа не привязана к офису: IT-специалисты, рекламисты, дизайнеры, маркетологи, люди "свободных профессий" (профессиональные брокеры, финансисты и пр.). Среди них популярностью пользуются квартиры площадью до 60 кв м – около 70%, и дома/таунхаусы площадью 100-150 кв. м – около 30%", – сказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

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Отмечается, что преимуществом переезда за город для этой категории покупателей является цена жилья. Так, квартира в многоквартирном доме в пригороде примерно на 30-40% дешевле, чем такое же жилье в спальных районах столицы.

Кроме того, интерес вызывает и активное развитие строительства в радиусе 30-60 км от Киева многоквартирных домов, коттеджных поселков и других типов жилья.

Напомним, одной из причин повышения цены на недвижимость в Украине является приход на рынок жилья "иностранного спекулятивного капитала". Так, граждане ЕС, Израиля и США в своих странах имеют доступ к кредитам по низким процентным ставкам, которые они инвестируют в покупку недвижимости в Киеве.

"В Америке несложно взять $1 млн кредита под 3%. Их потом можно вложить в киевскую недвижимость, которая дорожает на 15-20% по мере строительства. А "оптовая" скупка квартир инвесторами толкает цены к дальнейшему росту – покупатели еще на этапе фундамента "выгребают" 20-30% самых лучших, видовых квартир, которые они перепродают чуть дороже уже на вторичном рынке", – говорит консультант при покупке недвижимости Иван Кудояр.

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