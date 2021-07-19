Цены на жилье в новостройках в Украине подскочили на 20%

В Украине стоимость квадратного метра жилья в новостройках в январе-июне 2021 года выросла на 10-20%. Рост цен варьируется в зависимости от степени готовности объекта и региона.

"Мы проанализировали десятки объектов жилья по всей Украине, которые работают с фондами финансирования строительства. Подавляющее большинство указывает на рост стоимости квадратного метра. При этом мы имеем ситуацию, когда себестоимость жилья растет быстрее, чем цена", – сказала генеральный директор Ассоциации по управлению финансами и инвестициями (FIMA) Виктория Волковская. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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По ее словам, о росте стоимости квадратного метра на 10-20% сообщили 76,9% опрошенных , о росте более чем на 20% – 7,7%. Лишь 15,4% человек отметили, что стоимость жилья существенно не изменилась.

В то же время 10% респондентов сообщили о снижении объемов строительных работ, тогда как 40% сообщили об их росте более чем 20%. Также 10% опрошенных заявили о 20%-ном росте, а 20% респондентов – о 10%-ном.

Напомним, в Украине с начала 2021 года жилье в крупных городах подорожало среднем на 10%. Местами повышение достигало и 15-18%.

До конца года цены продолжат расти, но темпы подорожания будут зависеть от региона и класса недвижимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине лучшим городом с точки зрения инвестиционной привлекательности жилья назвали Днепр. В топ-5 также вошли Киев, Винница, Чернигов и Львов. Все они показали существенный рост цены на вторичном рынке и сравнительно невысокий срок окупаемости.