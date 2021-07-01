Цены на землю в Украине сравнили со стоимостью участков в России и Европе

В Украине самая дорогая земля, выделенная под пашню, стоит до 33,6 тысяч гривен (1,2 тысячи долларов) за гектар на Черкащине. Самые дешевые участки сосредоточены в Житомирской области – от 21,4 тысячи гривен (780 долларов) за гектар.

В то же время в России цены на гектар земли в Краснодарском крае колеблются в пределах 2,5-3,7 тысяч долларов. Об этом пишет "Страна".

При этом в Ростовской области землю продают по 1-2,1 тысячи долларов. Однако цены на хорошие участки в черноземных регионах могут составлять 4 тысячи долларов за гектар и выше.

В Молдове средняя стоимость гектара сейчас составляет 2,5-5 тысяч долларов, а на некоторых участках доходит до 8-10 тысяч долларов за гектар.

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В Румынии среднестатистический гектар продается за 5,3 тысячи евро. При этом в центральной части страны дороже – около 6,9 тысяч евро, на севере дешевле – менее 5 тысяч евро.

В Польше средняя стоимость гектара земли достигает 11 тысяч евро, а в Германии земля сельскохозяйственного назначения стоит около 20-30 тысяч евро за гектар.

В Италии в зависимости от региона стоимость колеблется от 15 до 60 тысяч евро за гектар. Но большая часть цен находится в пределах от 25 до 45 тысяч евро за гектар.

Напомним, что в Украине с 1 июля потерял силу мораторий на продажу земли сельхозназначения, а значит ее разрешат покупать и продавать. Пока что приобретать участки смогут только физические лица – граждане Украины. Максимальный размер земельного участка – 100 га на человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что средняя стоимость гектара земли в Украине будет колебаться в пределах 50 тысяч гривен. По его словам, такую цену следует ожидать с 1 июля 2021 года.