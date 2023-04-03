Цены на популярные овощи в Украине взлетели в 2,5 раза: когда ждать удешевления

В Украине значительно выросли цены на некоторые популярные овощи, такие, как огурцы, помидоры и лук. При этом подорожание должно остановиться аж в конце июня.

Видео дня

Об этом рассказал OBOZREVATEL экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил, что рост стоимости овощей должен притормозить уже в ближайшее время, поэтому цены не будут расти так быстро, как раньше.

"Они (овощи. – Ред.) уже дорожают, цена уже больше в 2,5 раза, чем была. Расти стоимость будет до конца июня, а приторомозится рост уже скоро, потому что люди просто перестанут покупать по 200 грн", – сказал эксперт .

Также Пендзин отметил, что в Украине цена пасхальной корзины в 2023 году будет на 25% выше, чем в прошлом. Больше всего среди продуктов, которые входят в корзину, подорожали куриные яйца – на 52%.

"По нашим подсчетам, цена пасхальной корзины вырастет по сравнению с прошлым годом на 25%. Почему так произошло – ситуация достаточно ясна, потому что у нас очень высокая инфляция", – сказал специалист.

По его словам, яйца за год подорожали на 52%, мясные изделия – на 30-32%, кулич – на 30%. Со своей стороны молочные продукты, в частности сыры и сливочное масло, подорожали за год не так значительно, как другие товары – 12-13%.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается удорожание всех видов мяса на период пасхальных праздников. Причиной станет повышенный спрос.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!