Украинцев предупредили о подорожании важного продукта к Пасхе

В Украине ожидается подорожание всех видов мяса на период пасхальных праздников. Причиной станет повышенный спрос. Цены вырастут на 5-7%.

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Такой прогноз озвучили в Институте аграрной экономики "24 Каналу". По словам ученых, мясо в Украине уже и так подорожало с начала года, исключением стали лишь куриное филе, свиная грудинка и соленое сало.

"Говядина – гуляш и ребра, а также свинина – лопатка и ошеек – подорожали с начала 2023 года на 1-3%... Голени и бедра – с начала 2023 года выросли в цене на 5-10%", – подсчитала ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Наталья Копытец.

Кроме того, вырастут цены на яйца, однако не так существенной. Стоимость этого продукта с прошлой Пасхи и так повысилась в 2,1 раза, поэтому теперь возможности для повышения цен ограничены.

Цены на популярные пасхальные продукты могут снизиться сразу после праздника – способствовать этому будет прекращение ажиотажного спроса. Кроме того, с потеплением прогнозируется рост предложения яиц, что также несколько "собьет" цены на них.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине цены на лук выросли до 70 грн за килограмм. При этом цены могут в ближайшее время снизиться: страны Центральной Азии приступают к новому сезону и отменяют решение о запрете экспорта.

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