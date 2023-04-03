Пасхальная корзина за год взлетела в цене на четверть: какие продукты подорожали больше всего

В Украине цена пасхальной корзины в 2023 году будет на 25% выше, чем в прошлом году. Больше всего среди продуктов, которые входят в корзину, подорожали куриные яйца – на 52%.

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Причина такого подорожания – высокая инфляция в стране. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"По нашим подсчетам, цена пасхальной корзины вырастет по сравнению с прошлым годом на 25%. Почему так произошло – ситуация достаточно понятная, потому что у нас инфляция очень высока", – сказал специалист.

По его словам, яйца за год подорожали на 52%, мясные изделия – на 30-32%, пасхальный кулич – на 30%. В свою очередь молочные продукты, в частности, сыры и сливочное масло подорожали за год не так значительно, как другие товары – 12-13%.

Аналогичный прогноз был озвучен также в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Эксперты также считают, что удорожание пасхальной корзины составляет 25%.

Так, классическая корзина обойдется украинской семье из четырех человек в 1208,78 грн – то есть на 24,4% дороже, чем в прошлом. В 2022-м такой же набор продуктов стоил 972 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается удорожание всех видов мяса на период пасхальных праздников. Причиной станет повышенный спрос.

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