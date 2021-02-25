Цены на нефть взлетели до максимума за год
Цены на нефть эталонных марок в четверг, 25 февраля, выросли до рекордных за последние 13 месяцев показателей.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 67,61 доллара за баррель, что на 0,9% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,7% – до 63,68 доллара за баррель.
Цены на нефть выросли на фоне смягчение денежно-кредитной политики и снижения добычи нефти в США. В частности, аномальные морозы в крупнейшем нефтедобывающем штате США – Техасе привели к закрытию скважин. Температура там опускалась ниже минус 18 градусов.
Позже в Commonwealth Bank of Australia заявили, что некоторые нефтекомпании, включая Marathon Oil, Devon Energy Corp (NYSE:DVN) и Verdun Oil Co, возобновили добычу в Техасе.
Однако, эксперты банка прогнозируют, что нормализация добычи в определенных местах затребует больше времени в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Аварийным бригадам, вероятно, потребуется несколько дней, чтобы удалить лед с клапанов, перезапустить системы и начать добычу нефти и газа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2021 году нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.
Общий объем добычи нефти ОПЕК в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки. При этом общий объем добычи партнерами по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,6 млн баррелей, а в марте – до 14,9 млн баррелей.