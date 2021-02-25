Цены на нефть взлетели до максимума за год

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 25 февраля, выросли до рекордных за последние 13 месяцев показателей.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 67,61 доллара за баррель, что на 0,9% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,7% – до 63,68 доллара за баррель.

Цены на нефть выросли на фоне смягчение денежно-кредитной политики и снижения добычи нефти в США. В частности, аномальные морозы в крупнейшем нефтедобывающем штате США – Техасе привели к закрытию скважин. Температура там опускалась ниже минус 18 градусов.

Позже в Commonwealth Bank of Australia заявили, что некоторые нефтекомпании, включая Marathon Oil, Devon Energy Corp (NYSE:DVN) и Verdun Oil Co, возобновили добычу в Техасе.

Однако, эксперты банка прогнозируют, что нормализация добычи в определенных местах затребует больше времени в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Аварийным бригадам, вероятно, потребуется несколько дней, чтобы удалить лед с клапанов, перезапустить системы и начать добычу нефти и газа.

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