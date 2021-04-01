Цены на газ взлетели до рекордной отметки: Европа начала сезон закачки

В Европе стоимость газа достигла рекордной отметки за 7 недель. За тысячу кубометров на голландском хабе TTF берут $233.

Как подсчитал "Интерфакс", средняя котировка "на день вперед" в марте была $218, в феврале $219, в январе – $257 за тысячу кубометров. Такая тенденция связана с тем, что после отопительного сезона страны начали пополнять свои газовые хранилища.

В конце прошлой недели Европа завершила рекордный сезон отбора газа из подземных хранилищ – из ПХГ было поднято почти 69 млн куб. м, что на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее.

Начался сезон закачки: для компенсации рекордного отбора газовикам надо закачать почти такой же объем газа в хранилища, что окажет солидную поддержку импорту по всем направлениям: и по трубам, и в сжиженном виде.

Также стоит отметить, что стоимость газа в Украине зависит от ситуации в Европе. Украинские компании должны ориентировать от рыночной стоимости: сколько стоит газ на бирже, каковы цены на хабах, с какими котировками они могут закупить голубое топливо. К примеру, по данным Украинской энергетической биржи, в апреле в среднем газ будет стоить 7,59 грн за кубометр.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.