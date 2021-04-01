Ціни на газ злетіли до рекордної позначки: Європа почала сезон закачування

У Європі вартість газу досягла рекордної позначки за 7 тижнів. За тисячу кубометрів на голландському хабі TTF беруть $233.

Як підрахував "Інтерфакс", середнє котирування "на день вперед" у березні було $218, лютому $219, січні – $257 за тисячу кубометрів. Така тенденція пов'язана з тим, що після опалювального сезону країни почали поповнювати свої газові сховища.

Наприкінці минулого тижня Європа завершила рекордний сезон відбору газу з підземних сховищ – з ПСГ було піднято майже 69 млн куб. м, що на 24 млрд куб. м більше, ніж роком раніше.

Почався сезон закачування: для компенсації рекордного відбору газовикам треба закачати майже такий самий обсяг газу в сховища, що надасть солідну підтримку імпорту в усіх напрямках: і по трубах, і в зрідженому вигляді.

Також варто відзначити, що вартість газу в Україні залежить від ситуації в Європі. Українські компанії повинні орієнтуватися на ринкову вартість: скільки коштує газ на біржі, які ціни на хабах, з якими котируваннями вони можуть закупити блакитне паливо. Наприклад, за даними Української енергетичної біржі, в квітні у середньому газ буде коштувати 7,59 грн за кубометр.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо, без обмеження Кабміну. В підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф з 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.