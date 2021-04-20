Цены на газ в Европе достигли 3-месячного максимума: названы причины подорожания

Спотовая цена газа в Европе выросла до максимума за 3 месяца. Подорожание произошло из-за рекордных цен на выбросы углерода, прохладной погоды, роста цен на СПГ в Азии, а также слабой конкуренции со стороны ветроэнергетики.

Так, цена газа на голландском хабе TTF выросла до $267 за тыс. кубометров, что является максимальным значением с 25 января. Об этом сообщает "Интерфакс".

Цены на СПГ в Азии в начале марта прошли минимум с начала года, и у участников рынка появились опасения, что азиатская премия снова станет переманивать объемы СПГ с европейского рынка на азиатский.

Европа уже на месяц опаздывает с началом кампании по восстановлению запасов в хранилищах и без форсированного импорта по всем направлениям поставок – по трубам и через СПГ Европе не подготовиться к следующей зиме должным образом.

Ранее "Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на май. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн. На апрель, март и февраль "Газпром" выкупал чуть меньше – по 14,2 млн куб. м в сутки.

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