"Газпром" купил все дополнительные мощности Украины для транзита в мае

Российская компания "Газпром" забронировала все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на май.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на результаты месячного аукциона на Regional Booking Platform. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн. На апрель, март и февраль "Газпром" выкупал чуть меньше – по 14,2 млн куб. м в сутки.

Отметим, что в 2021-м у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование украинских мощностей объемом 40 млрд куб. м – 109 млн куб. м в сутки. При этом 15 млн куб. м забронировано дополнительно на аукционе – всего 124 млн куб. м в сутки.

В апреле "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем. В январе 2021 года он прокачивал в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в феврале – 104 млн куб. м, в марте – 119,5 млн кубов.

Напомним, с 19 октября 2020-го по 11 апреля 2021-го Украина снизила запасы природного газа в ПХГ в 1,8 раза – на 12,85 млрд куб. м – до 15,595 млрд куб. м.

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