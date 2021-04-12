Цены на газ резко взлетели: названа стоимость в Европе
Цены на газ на европейских хабах на минувшей неделе имели разносторонние колебания с общей тенденцией к росту. Самые низкие котировки наблюдаются на хабе TTF, которые по состоянию на 9 апреля составляли 19,56 евро/Мвт-ч.
На остальных хабах спотовая цена была выше – до 22,71 евро/Мвт-ч. Об этом сообщается на сайте "Украинской энергетической биржи".
В конце марта Европа возобновила закачку газа в хранилища после его рекордных отборов. Вместе с существенным похолоданием спотовые цены на газ показали рекордное повышение по сравнению с показателями предыдущих двух месяцев. Апрельские объемы поставки LNG на европейский рынок держатся почти на прошлогоднем уровне и имеют тенденцию к росту.
Напомним, с 19 октября 2020-го по 11 апреля 2021-го Украина снизила запасы природного газа в ПХГ в 1,8 раза – на 12,85 млрд куб. м – до 15,595 млрд куб. м. В октябре отбор составил 0,2 млрд куб. м, в ноябре – 1,8 млрд куб. м, в декабре – 2,8 млрд куб. м, в январе – 2,6 млрд куб. м, в феврале – 2,9 млрд куб. м, в марте – 2,2 млрд куб. м, с 1 по 11 апреля – 0,4 млрд куб. м.
Отметим, что отбор газа 11 апреля 2021 года осуществлялся лишь из четырех ПХГ Украины, поднято – 32,42 млн куб. м. В 2020 году в этот день было наоборот закачано 33,84 млн куб. м газа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Цены на газ в Европе достигли максимума с осени 2018-го и уже превышают $250 за тысячу кубометров. Скачок цен произошел на фоне активной закачки в подземные хранилища и похолодания.
Цены на газ в Европе выросли до максимума за почти два месяца по причине похолодания. Так, контракт з поставкой 7 апреля на голландском хабе TTF подорожал до $249/тыс. куб. м, что является максимальным значением с 9 февраля.