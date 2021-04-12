Ціни на газ різко злетіли: названо вартість у Європі

Ціни на газ на європейських хабів на минулому тижні мали різнобічні коливання із загальною тенденцією до зростання. Найнижчі котирування спостерігаються на хабі TTF, які за станом на 9 квітня становили 19,56 євро/МВт-год.

На інших хабах спотова ціна була вищою – до 22,71 євро/МВт-год. Про це повідомляється на сайті "Української енергетичної біржі".

Наприкінці березня Європа відновила закачування газу в сховища після його рекордних відборів. Разом із істотним похолоданням спотові ціни на газ показали рекордне підвищення в порівнянні з показниками попередніх двох місяців. Квітневі обсяги поставки LNG на європейський ринок тримаються майже на торішньому рівні і мають тенденцію до зростання.

Нагадаємо, з 19 жовтня 2020 го по 11 квітня 2021-го Україна знизила запаси природного газу в ПСГ в 1,8 рази – на 12,85 млрд куб. м – до 15,595 млрд куб. м. У жовтні відбір склав 0,2 млрд куб. м, в листопаді – 1,8 млрд куб. м, в грудні – 2,8 млрд куб. м, в січні – 2,6 млрд куб. м, в лютому – 2,9 млрд куб. м, в березні – 2,2 млрд куб. м, з 1 по 11 квітня – 0,4 млрд куб. м.

Відзначимо, що відбір газу 11 квітня 2021 року здійснювався лише з чотирьох ПСГ України, піднято – 32,42 млн куб. м. У 2020 році в цей день було навпаки закачано 33,84 млн куб. м газу.

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