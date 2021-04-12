Ціни на газ різко злетіли: названо вартість у Європі

Володимир Пазій
Володимир Пазій
Комуналка
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У Європі виросли ціни на газ

Ціни на газ на європейських хабів на минулому тижні мали різнобічні коливання із загальною тенденцією до зростання. Найнижчі котирування спостерігаються на хабі TTF, які за станом на 9 квітня становили 19,56 євро/МВт-год.

На інших хабах спотова ціна була вищою – до 22,71 євро/МВт-год. Про це повідомляється на сайті "Української енергетичної біржі".

Наприкінці березня Європа відновила закачування газу в сховища після його рекордних відборів. Разом із істотним похолоданням спотові ціни на газ показали рекордне підвищення в порівнянні з показниками попередніх двох місяців. Квітневі обсяги поставки LNG на європейський ринок тримаються майже на торішньому рівні і мають тенденцію до зростання.

Нагадаємо, з 19 жовтня 2020 го по 11 квітня 2021-го Україна знизила запаси природного газу в ПСГ в 1,8 рази – на 12,85 млрд куб. м – до 15,595 млрд куб. м. У жовтні відбір склав 0,2 млрд куб. м, в листопаді – 1,8 млрд куб. м, в грудні – 2,8 млрд куб. м, в січні – 2,6 млрд куб. м, в лютому – 2,9 млрд куб. м, в березні – 2,2 млрд куб. м, з 1 по 11 квітня – 0,4 млрд куб. м.

Відзначимо, що відбір газу 11 квітня 2021 року здійснювався лише з чотирьох ПСГ України, піднято – 32,42 млн куб. м. У 2020 році в цей день було навпаки закачано 33,84 млн куб. м газу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Ціни на газ в Європі досягли максимуму з осені 2018-го і вже перевищують $250 за тисячу кубометрів. Стрибок цін відбувся на тлі активного закачування в підземні сховища і похолодання.

  • Ціни на газ в Європі виросли до максимуму за майже два місяці через похолодання. Так, контракт із поставкою 7 квітня на голландському хабі TTF подорожчав до $249/тис. куб. м, що є максимальним значенням з 9 лютого.

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