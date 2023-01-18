В Украине сети АЗС изменили цены на бензин: сколько стоит литр

В Украине пересчитали цены на бензин и дизель. Так, 18 января бензин А-95 продают на заправках в среднем по 50,5 грн/л, что на 4 коп. дешевле, чем было днем ранее. А средняя стоимость ДТ составляет 54,24 грн/л, что на 6 коп. ниже цены 17 января.

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Об этом свидетельствуют данные "Консалтинговой группы А-95". Согласно им, за сутки цены на бензин А-95 изменили лишь несколько сетей АЗС (за 1 л):

U.GO повысила стоимость ресурса на 18 коп. – с 49,95 грн до 50,13 грн;

Neftek снизил цену на 2 грн – с 52 грн до 50 грн;

Chipo – на 13 коп. – с 49,68 грн до 49,55 грн.

Также лишь несколько сетей пересчитали стоимость дизеля. В частности (за 1 л):

БРСМ-Нафта снизила на 31 коп. – с 54,24 грн до 53,93 грн;

U.GO – на 20 коп., с 53,36 грн до 53,13 грн;

Авантаж 7 – на 50 коп., с 52 грн до 51,5 грн;

Neftek – на 2 грн, с 55 грн до 53 грн;

Mango – на 80 коп., с 53,79 грн до 52,99 грн;

Chipo – на 5 коп., с 52,17 грн до 52,12 грн.

Где заправляться дешевле всего

По данным аналитиков, самая низкая цена 1 л бензина А-95 на АЗС сети Авантаж 7 – 47,5 грн. В топ-3 также входят:

Укр-Петроль – 47,7 грн;

UPG – 48 грн.

Дизель же дешевле всего продают также на заправках Авантаж 7 – 51,5 грн/л. Среди лидеров по этому показателю также:

UPG – 52 грн/л;

Chipo – 52,12 грн/л.

Где цены самые высокие

Дороже всего же бензин А-95 стоит на АЗС сети Авиас – 53 грн/л. В топ-3 также входят:

WOG и ОККО – по 51 грн/л;

BVS – 50,99 грн/л.

На дизель же самые высокие цены в сети SOCAR – 57,99 грн/л. Также среди лидеров:

WOG, Авиас, ОККО – по 55 грн/л;

BVS, Рур груп, Shell – по 54,99 грн/л;

Автотранс – 54,98 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на существенное подорожание за последний год, формально цена бензина в Украине все равно остается самой низкой в Европе. Тем не менее реальная стоимость топлива для граждан Украины не такая уж и низкая. Например, при равной цене на топливо на среднюю зарплату британец может купить 2096 л бензина, а украинец – только 298,5 л.

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