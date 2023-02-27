Цены на бензин, дизтопливо и автогаз в Украине снизились – почему произошло удешевление и что будет далее

В Европе с начала 2023 года произошло снижение котировок на нефть и нефтепродукты, что позволило снизить цену на разные виды топлива в Украине. Стоимость бензина, дизельного горючего и автогаза снизилась, в дальнейшем цены продолжат свое падение.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL аналитик издания "Нафторинок" Александр Сиренко. По словам специалиста, на цену ДТ и бензина повлияло увеличение поставок российских смесей.

"Произошло снижение котировок в Европе на нефть и нефтепродукты. Это дало возможность снизить цену в опте в Украине и, как следствие, мы видели в январе две волны понижения цен как национальных, так и региональных операторов... И повторная история произошла уже в феврале. Прилагая к снижению котировок эту ситуацию, конъюнктуру, учитывая наличие горючего, цены на бензин и дизтопливо также пошли вниз. На рынке сжиженного газа очень похожая ситуация", – рассказал эксперт.

Он прогнозирует, что цена сжиженного газа упадет до 22 грн. По словам Сиренко, рынок автогаза – отдельный рынок, он работает по "других лекалах". Но там также наличие российского продукта сделало понижение цен и в опте и в рознице.

"Там цены почти каждый день меняются по Украине, все пытаются удержаться за этого клиента. Это, скажем так, экономные люди. И они очень чувствительны к цене. Сжиженный газ (цена. – Ред.) опускается, как мы видели, и до 19 ,90 грн на пограничных заправках, а в среднем по Украине – около 24-23 грн/л. И вероятно, по результатам последних аукционов и тех объемов из стран Балтии, откуда поставляется (прежде всего именно оттуда идет российский ресурс), я думаю, что цена и дальше пойдет вниз на сжиженный газ. Думаю, будет 22 грн в ближайшие дни", – подытожил специалист.

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