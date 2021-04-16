Цены на автогаз в Украине могут взлететь выше 20 грн/л

В Украине в ближайшее время стоимость сжиженного газа на легальных заправках может превысить 20 грн/л.

Цена газа в итоге составит 70% от стоимости бензина, что сделает этот альтернативный вид топлива экономически не привлекательным для потребителя. Такой прогноз сделал генеральный директор торгового дома SUNOIL Леонид Косянчук на Facebook.

"Расчеты показывают, что если стоимость СУГ превышает 55% от стоимости бензина, то его использование становится уже не выгодным", – заявил Косянчук.

"На нелегальных газовых "наливайках", скорее всего, сжиженного газа не будет вовсе – дефицит. Больше всех, безусловно, пострадают владельцы автомобилей, которые уже с завода "заточены" только на сжиженный газ. Остальные же безболезненно смогут пережить кризисный период за счет использования бензина", – резюмировал он.

Напомним, в марте правительство начало проверки из-за резкого роста цен на бензин в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что обсуждал эту проблему с президентом Владимиром Зеленским.

Также было проведено совещание со всеми профильными органами, а министр экономики Игорь Петрашко проводил встречу с теми, кто поставляет топливо и торгует в розницу.

Как сообщал OBOZREVATEL: