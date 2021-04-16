Ціни на автогаз в Україні можуть злетіти вище за 20 грн/л

В Україні найближчим часом вартість скрапленого газу на легальних заправках може перевищити 20 грн/л.

Ціна газу в підсумку становитиме 70% від вартості бензину, що зробить цей альтернативний вид пального економічно привабливим для споживача. Такий прогноз зробив генеральний директор торгового дому SUNOIL Леонід Косянчук на Facebook.

"Розрахунки показують, що якщо вартість ЗВГ перевищує 55% від вартості бензину, то його використання стає вже невигідним", – заявив Косянчук.

"На нелегальних газових "наливайках", найімовірніше, скрапленого газу не буде зовсім – дефіцит. Найбільше, безумовно, постраждають власники автомобілів, які вже із заводу "заточені" тільки на скраплений газ. Решта безболісно зможе пережити кризовий період за рахунок використання бензину", – резюмував він.

Нагадаємо, в березні уряд почав перевірки через різке зростання цін на бензин в Україні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що обговорював цю проблему з президентом Володимиром Зеленським.

Також було проведено нараду з усіма профільними органами, а міністр економіки Ігор Петрашко проводив зустріч із тими, хто поставляє пальне і торгує в роздріб.

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