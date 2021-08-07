Цены на автогаз могут взлететь в августе: озвучен прогноз УЭБ

В Украине в июле на рынке автогаза были зафиксированы рекордные цены как в оптовом, так и в розничном сегменте. Так, средняя стоимости сложилась на уровне 26 313,83 грн. за тонну, что больше июньской на 18,76%. При этом в августе ждать удешевления тоже не стоит, а цены могут вырасти еще больше.

Об этом сообщает пресс-служба УЭБ (Украинская энергетическая биржа). Причинами подорожания автогаза в текущем месяце являются высокие цены на нефть. Так, из-за фактора сезонности сейчас есть высокий спрос на нефть в государствах, которые поставляют автогаз.

Отметим, алжирская компания Sonatrach опубликовала цены на $25-45 за тонну больше, чем в прошлом месяце (пропан – $620, бутан – $650 за тонну). Стоимость автогаза от Sonatrach – индикатор для средиземноморского рынка. Именно оттуда идут поставки, в том числе и в Украину.

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Напомним, что средняя стоимость автогаза в сетях АЗС 5 августа достигла рекордных 17,07 грн/л. На SOCAR цена в среднем выросла на 10 коп./л, до 17,88 грн.

Ранее сообщалось, что в июле значительно выросли цены на бензин. В некоторых сетях АЗС он подорожал сразу на 1-1,5 грн. Так, А-95 всего за месяц на LPP подорожал на 1 грн, до 27,89 грн/л

Как сообщал OBOZREVATEL, Минэкономики уменьшило расчетные цены на бензины и дизтопливо. Согласно расчетам НАК "Нафтогаз Украины", они составляют 22,25 грн/л и 26,64 грн/л соответственно.