Цены на аренду жилья в Украине могут вырасти уже в апреле: как изменится стоимость

В Украине уже в апреле могут подняться цены на аренду жилья. В Киеве стоимость может повыситься на 10%.

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Дело в том, что с наступлением весны рынок аренды активизировался, рассказал OBOZREVATEL президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины. В дальнейшем он будет повышаться в больших городах, особенно в тех, куда возвращаются люди, например Харьков и Запорожье.

"С Нового года рынок аренды стал стабильным, в том плане, что нет изменения роста вверх или наоборот. Аренда нашла уже свои показатели и на одном уровне и держится. Так она двигается и сегодня. Больше спроса стало на аренду, если брать по Киеву, по сравнению с зимним периодом. Традиционно в это время аренда более активно начинает работать, следовательно, не исключается, что цены могут несколько подняться, начиная с апреля", – сказал Пита.

При этом повышение цен не будет большим – примерно на 10%. В западных регионах не такая ситуация на рынке, как была раньше. Пока спрос снизился в популярных областях, таких как Закарпатье, Черновицкая и Ивано-Франковская области. Цена снизилась на 20%, хотя все еще остается выше, чем была до войны.

В центральных областях спрос вырос уже на 20%. Пока ситуация стабильная, а цены снижаются.

"В Одессе цены несколько выросли – на 10-15%, но на элитную недвижимость спрос несколько восстанавливается, поэтому цены упали существенно – на 30-40%. Интересно, что цены на аренду выросли в Харькове и Запорожье: в Харькове аж на 20%, а в Запорожье – на 10-15%", – отметил эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье в результате боевых действий. Первые компенсации граждане смогут получить уже в мае.

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