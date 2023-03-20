Зеленский узаконил компенсации за уничтоженное жилье: когда можно получить и как будет работать механизм

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье в результате боевых действий. Первые компенсации граждане смогут получить уже в мае.

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Выплаты будут предоставляться исключительно за поврежденную или разрушенную с 24 февраля 2022 года жилую недвижимость, но это не распространяется на объекты, которые на дату введения военного положения располагались на временно оккупированных территориях. Законопроект №7198 доступен на сайте Верховной Рады.

Компенсация будет предоставляться за разрушенные и поврежденные квартиры, другие жилые помещения (например, комнаты в общежитиях), дома усадебного типа, садовые и дачные дома, объекты строительства, в которых построены опорные и внешние конструкции. Также будут компенсироваться общее имущество многоквартирного дома – но только в случае его повреждения.

Кто может получить компенсацию?

Право на компенсацию получат физические лица-граждане Украины, являющиеся владельцами имущества. В то же время, ряд лиц рассчитывать на нее не сможет. В частности:

из санкционных списков;

с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности;

их наследники.

Использовать сертификат можно 5 лет со дня выдачи. Отчуждать в период 5 лет, кроме наследования, запрещено.

Источники финансирования компенсаций за поврежденное и уничтоженное имущество:

Средства государственного и местных бюджетов; средства международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов; международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь; репарации или другие взыскания с страны-террористки РФ; другие источники, не запрещенные законодательством Украины, в том числе местные фонды, созданные с целью предоставления компенсации и восстановления поврежденных/уничтоженных (разрушенных) объектов недвижимого имущества.

Как сообщила народная депутат, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, более 1 млн украинцев на сегодняшний день остались без жилья. По состоянию на начало марта через портал Действие украинцы подали уже 335 тыс. заявок о повреждении или разрушении жилья.

Текущий объем заявленных разрушений – около 23 млн. кв. м, при этом больше всего заявлено в Донецкой, Харьковской и Киевской областях. В реестре поврежденного имущества уже зарегистрировано более 500 общин, внесены данные о 10 тыс. объектах.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине за год средняя цена квадратного метра выросла примерно на треть. По сравнению со стоимостью в декабре 2021 года и декабре 2022 медианная цена на "первичке" по стране повысилась на 29% и составила 28 534 грн/кв. м.

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