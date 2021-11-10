"Центрэнерго" и государственные шахты продадут бизнесу: Кабмин придумал новый способ

Государственные угольные шахты и госпакет акций "Центрэнерго" передадут НАК "Энергетическая компания Украины". Это станет шагом к их приватизации, ведь 100% акций этого предприятия планируют выставить на продажу.

Соответствующий проект постановления Кабинет министров одобрил 10 ноября. Об этом свидетельствует трансляция заседания правительства в YouTube.

Для этого была отменена ликвидация "Энергетической компания Украины". В Министерстве энергетики считают, что это позволит воплотить план создания акционерного общества, которое объединит государственную угольную генерацию с перспективными шахтами.

"Уставной капитал компании подлежит увеличению... 100% акций компании станут объектом большой приватизации", – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

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Кроме того, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такое решение поможет улучшить энергетическую ситуацию. В плюсе должны остаться и сами шахты.

"Речь идет о том, чтобы государственную компанию "Центрэнерго" и государственные шахты объединить в одну структуру. Это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля от "Центрэнерго", а государственные шахты получат четкий канал сбыта", – сказал Шмыгаль.

"Энергетическая компания Украины" была создана еще в 2004 году. 100% ее акций принадлежат государству.

Она занималась управлением в сфере электроэнергетики. Но в ходе приватизации таких активов у государства становилось все меньше, и в 2014 году компанию решили ликвидировать.

На тот момент компания была акционеров 20 предприятий топливно-энергетического комплекса, производящих и поставляющих электроэнергию. Все они были переданы в управление Министерства энергетики.

Главой ликвидационной комиссии тогда стал Сергей Дробот. Он с 2014 по 2020 год возглавлял госконцерн "Ядерное топливо".

Планы передать энергетические предприятия в частные руки объясняют тем, что государство обычно является наименее эффективным собственником. Так, по данным CES, 61,1% госпредприятий менее рентабельны, чем частные.

Предполагается, что продажа "Центрэнерго" в частные руки должна состояться после ее объединения с угольными шахтами. Как объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль, имеет смысл только комплексная приватизация.

Как отмечал член наблюдательного совета Института энергетических стратегии Юрий Корольчук, главный вопрос заключается в том, что это будут за шахты. В этом контексте важна и экономическая эффективность шахт, и социальный аспект, считает эксперт. Одна из проблем – существование моногородов, в которых шахта является единственным предприятием, на котором могут работать люди.

В Кабмине уже предлагали разделить все госшахты на три категории:

перспективные шахты (их и присоединят к "Центрэнерго");

шахты, которые при определенных инвестициях возможно вывести на эффективную работу;

шахты, которые никогда не станут прибыльными (их могут ликвидировать).

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине планируют приватизацию банков. "Первой ласточкой" должен стать Укргазбанк.

ПриватБанк тоже планируют продать, но сперва нужно закончить суды с бывшими собственниками. В целом Минфин рассчитывает, что доля государства в банковской системе снизится до 25% уже к 2025 году.