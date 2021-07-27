Цена на подсолнечное масло в Украине может взлететь выше 100 гривен

Цена на подсолнечное масло в Украине может вырасти еще на 30%. Эксперты прогнозируют, что уже осенью оно будет стоить более 100 гривен за литр.

Среди причин резкого скачка цен – стоимость сырья и сезонность продукта. Об этом сообщает ТСН.

Эксперты отмечают, что именно эти факторы повлияли на уменьшение экспорта украинского масла на 18%. Меньше всего доставили продукта в Италию, Испанию и Ирак.

Напомним, в супермаркетах Чехии украинское подсолнечное масло стоит около 30 крон или 35 гривен. При этом продукция этого же производителя в Украине будет стоить до 65 гривен.

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"Очень жаль, что подсолнечное масло украинского производителя мне выгоднее привезти из Чехии, чем купить в Украине", – сообщил Михаил Король.

Как ранее писал OBOZREVATEL, экспортные котировки на сырое украинское подсолнечное масло для поставок в июле и августе выросли до максимального значения с 17 июня 2021-го. Стоимость укрепил резкий рост мировых котировок на растительные масла. При этом цены предложений по поставке масла в июле-августе превышают 1200 $/т FOB, предложения для поставок в октябре-декабре выросли до 1150-1160 $/т.