В Украине выросла стоимость подсолнечного масла: названы цифры

Экспортные котировки на сырое украинское подсолнечное масло для поставок в июле и августе выросли до максимального значения с 17 июня 2021-го. Стоимость укрепил резкий рост мировых котировок на растительные масла. При этом цены предложений по поставке масла в июле-августе превышают 1200 $/т FOB, предложения для поставок в октябре-декабре выросли до 1150-1160 $/т.

Стоимость подсолнечного масла на базисе СРТ выросли до 1145-1155 $/т. Об этом сообщает Elevatorist.

"Тем не менее, они заинтересовали импортеров на фоне существенной разницы в цене с соевым маслом. Спред между соевым и подсолнечным маслом для поставок в июле-августе составляет около 70-80 $/т в пользу подсолнечного, а для поставок в октябре-декабре может достигать 250-300 $/т на рынках сбыта", – сообщили трейдеры.

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Кроме того, одной из причин подорожания растительных масел стала засушливая погода в Канаде и опасения относительно перспектив урожая канолы.

Ранее сообщалось, что в супермаркетах Чехии украинское подсолнечное масло стоит около 30 крон или 35 гривен. При этом продукция этого же производителя в Украине будет стоить до 65 гривен.

"Очень жаль, что подсолнечное масло украинского производителя мне выгоднее привезти из Чехии, чем купить в Украине", – сообщил Михаил Король.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже в августе в Украине дешевле станут сезонные фрукты, овощи и бахчевые. Значительно снизятся цены на яблоки, а именно – на 35-40%.