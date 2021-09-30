Цена на газ побила второй исторический рекорд за день: Европа страдает от энергокризиса

Цена газа в Европе дважды побила исторический рекорд 30 сентября. Утром она превысила $1125 за 1 тыс. куб. метров, а сейчас уже достигла $1160. Европейские государства уже столкнулась с последствиями газового кризиса: закрываются энергокомпании и заводы, повышаются тарифы для населения.

Об этом свидетельствуют данные ICE Futures. На бирже цена указана в евро за МВт-ч, но в переводе в $/1 тыс. куб. метров составляет около $1160. Стоимость газа указана по ноябрьским контрактам.

В странах ЕС и Соединенных Штатах обвиняют в сложившейся ситуации российский "Газпром". Так, в Европарламенте более 40 депутатов обвинили компанию в манипуляциях и шантаже на газовом рынке для одобрения запуска "Северного потока-2". Они потребовали срочного расследования деятельности российского концерна.

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Растут тарифы для населения. В Германии цены для бытовых потребителей уже выросли в среднем на 11,5% , причем до конца осени они могут увеличится еще на 13% . Во Франции с 1 сентября тарифы выросли на 8,7% .

Энергетические компании прекращают работу. Так, в Германии Deutsche Energiepool прекратила поставки газа населению из-за рекордно высоких цен. В Великобритании закрылись 5% энергокомпаний.

Дефицит газа грозит европейским государствам ростом цен и перебоями с продовольствием. Как пишет BBC, в некоторых странах уже не хватает удобрений, нечем оглушать свиней на скотобойнях, а также охлаждать ядерные станции.

При этом, по словам специалистов, ситуация еще больше может усугубиться, если в Европе будут сильные холода. РФ заметно уменьшила объемы поставок газа в Европу.

В США также высказались о ситуации. Как заявил в интервью "Интерфакс" посол Штатов в Москве Джон Салливан, Европе в условиях низкого уровня запасов газа необходимо диверсифицировать его поставки, США видят решение проблемы в наращивании объемов транзита газа через Украину.

Как ранее писал OBOZREVATEL, американское правительство может ввести новые санкции против "Северного потока-2". Причем ограничительные меры могут утвердить уже в декабре 2021-го.