Трубоукладчик "Северного потока-2" направился в Германию: сколько осталось достроить

Трубоукладчик "Академик Черский" покинул датские воды, где строил газопровод "Северный поток-2", и направился в исключительную экономическую зону ФРГ. В немецких водах судну предстоит уложить 2,6 км труб второй нитки.

Об этом сообщили в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG, пишет "РИА Новости". "Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", – сообщили в компании, отметив, что профильные службы Германии опубликовалисоответствующие извещения для мореплавателей.

"Северный поток-2" – строящийся магистральный газопровод из РФ в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды ФРГ, Дании, России, Финляндии и Швеции.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что хочет видеть гарантии на 10-15 лет стабильного транзита газа через Украину в случае начала работы "Северного потока-2". Накануне во время общего брифинга на словах поддержала Зеленского и канцлер Германии Ангела Меркель, которая подчеркнула, что Украина и дальше должна оставаться транзитером газа.

Правительство Германии уже разработало несколько вариантов компенсации для Украины, если она потеряет роль транзитера в случае запуска "Северного потока-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, замруководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с госсекретарем Канцелярии президента Польши, руководителем Бюро по международной политике Якубом Кумохом. Стороны согласовали позицию касательно российского газопровода "Северный поток-2".