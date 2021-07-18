Замруководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с госсекретарем Канцелярии президента Польши, руководителем Бюро по международной политике Якубом Кумохом. Стороны согласовали позицию касательно российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Отмечается, что было констатировано единство позиции, что этот проект является угрозой для всей Европы.

"Северный поток-2" – это геополитическое оружие России, которое будет использоваться агрессором против западного демократического мира", – сказал Сибига.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель изменила свою позицию касательно "Северного потока-2". Украине, по словам менеджера госкомпании, удалось убедить ее в том, что газопровод опасен.

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"Мне кажется, что много в чем мы смогли переубедить госпожу Меркель, и она даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект. Во-первых, она увидела реальные угрозы для безопасности Украины", – сказал Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) объявила о дополнительных средствах правовой защиты против дальнейшего строительства "Северного потока-2". Отмечается, что аргументы организации по защите природы и климата игнорируются, строительство разрешается в особо чувствительные периоды отдыха птиц. Deutsche Umwelthilfe собирается подать иск в суд.