Данилов указал на проблему с "трубой Медведчука" из-за Беларуси
Часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", которой ранее завладела компания, связанная с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, уже находится в госсобственности Украины. Проблемой может стать то, что эта труба выходит на территорию Беларуси.
Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Ток-шоу транслировалось вечером в пятницу, 28 мая, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Сейчас эта труба уже находится в собственности украинского народа, как мы и обещали. Сейчас происходят процедурные процессы", – ответил Данилов на вопрос журналиста о том, что происходит с "трубой Медведчука".
"Единственный вопрос, о котором нужно откровенно говорить: труба выходит на белорусскую сторону, а у нас сейчас с Беларусью довольно сложные такие отношения, и не с нашей вины", – добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.
Он подчеркнул, что то, что происходит в соседней стране – это отдельная тема и "она нас очень беспокоит".
Напомним, государство через суд вернуло под свой контроль нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", а детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно со следователями Службы безопасности сообщили о подозрении эксперту, который помог незаконно приватизировать "трубу Медведчука".
Предлагаем посмотреть фрагмент эфира:
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
13 мая Медведчуку избрали меру пресечения – нардепа отправили под круглосуточный домашний арест.
Его обвиняют в госизмене и покушении на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111; ч.3 ст.15; ч.1 ст.438 УК Украины).
21 мая суд рассмотрел апелляцию и принял решение оставить меру пресечения для нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" без изменений. Медведчук будет находиться под домашним арестом до 9 июля.