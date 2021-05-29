Данилов указал на проблему с "трубой Медведчука" из-за Беларуси

Часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", которой ранее завладела компания, связанная с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, уже находится в госсобственности Украины. Проблемой может стать то, что эта труба выходит на территорию Беларуси.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Ток-шоу транслировалось вечером в пятницу, 28 мая, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас эта труба уже находится в собственности украинского народа, как мы и обещали. Сейчас происходят процедурные процессы", – ответил Данилов на вопрос журналиста о том, что происходит с "трубой Медведчука".

"Единственный вопрос, о котором нужно откровенно говорить: труба выходит на белорусскую сторону, а у нас сейчас с Беларусью довольно сложные такие отношения, и не с нашей вины", – добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

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Он подчеркнул, что то, что происходит в соседней стране – это отдельная тема и "она нас очень беспокоит".

Напомним, государство через суд вернуло под свой контроль нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", а детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно со следователями Службы безопасности сообщили о подозрении эксперту, который помог незаконно приватизировать "трубу Медведчука".

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