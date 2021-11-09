Требования к ломбардам, страховщикам и кредитным союзам стали жестче: НБУ ввел новые правила

Страховые компании, ломбарды, кредитные союзы, лизинговые компании и другие небанковские финансовые учреждения в Украине начнут работать по новым правилам. Изменения вступят в силу уже 10 ноября. С этой даты "небанки" будут обязаны показывать клиентам на сайтах больше данных о себе.

Изменения предусмотрены постановлением №114 Национального банка Украины (НБУ). Как сообщила пресс-служба регулятора, этот же документ устанавливает и порядок раскрытия информации для "небанков".

У компаний также будет 4 месяца на публикацию всех данных – потом начнут проверять и наказывать. Речь идет о таких данных:

точное название и адрес компании, а также ее обособленные подразделения;

список услуг, на предоставление которых у компании есть право;

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список сайтов, которые принадлежат компании;

перечисление лиц, которые предоставляют посреднические услуги и т.д.

Кроме того, остается обязательной публикация бухгалтерской информации. К ней относится финансовая отчетность, которая должны быть обязательно подтверждена независимым аудитором.

Вся опубликованная информация должна быть актуальной, а ее поиск – простым, отмечают в НБУ. В частности, поисковая система при работе с сайтом должна обнаруживать информацию по ключевым словам.

Если компания меняет сайт, все данные и файлы должны появиться на новом ресурсе не более чем за 5 дней. В этот период у пользователей должен быть доступ к старому сайту.

К слову, в октябре Нацбанк утвердил для небанковских финучреждений требование раскрывать полную информацию об условиях выдачи кредитов. Еще раньше такое же требование ввели для банков.

Напомним, НБУ стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг с 1 июля 2020 года. С тех пор именно лицензирует и следит за работой страховых, лизинговых, факторинговых компаний, кредитных союзов, ломбардов и других финансовых компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в 2021 году НБУ изменил правила для микрокредитов. С тех пор небанковские финансовые учреждения обязаны публиковать 2 главных показателя стоимости кредита: реальную годовую процентную ставку и общую стоимость займа.