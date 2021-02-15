НБУ изменил правила для микрокредитов: чего ждать
Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленные правила расчета небанковскими финансовыми учреждениями главных показателей стоимости потребительского кредита: реальной годовой процентной ставки и общей стоимости.
Эти показатели теперь должны включать все расходы потребителя, связанные с получением, обслуживанием и возвратом кредита. Аналогичные правила уже работают для банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По обновленным правилам финучреждения и банки будут руководствоваться едиными подходами к расчету показателей. Кроме того, небанковские кредиторы будут обязаны учитывать новые показатели при отражении их в рекламе, на своих официальных сайтах, в местах предоставления услуг потребителям и в паспорте кредита.
Отметим, что потребитель также получит подробную информацию о стоимости кредита в разрезе дат и сумм платежей в стандартизированной форме графика платежей – обязательном приложении к паспорту потребительского кредита и договору. Это означает, что еще до подписания договора клиент получит полную, точную и достоверную информацию о реальной годовой ставке и общей стоимости потребительского кредита, предлагаемого как банком, так и небанковским финучреждением.
Это позволит потребителю с легкостью сравнивать предложения банков и небанковских финучреждений и принимать обоснованные решения о пользовании кредитом. Привести свою деятельность к новым требованиям финучреждения должны к 13 мая 2021 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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