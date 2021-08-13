Схемы в ГЗПКУ контролировал зять Тимошенко? В масштабных хищениях замешаны члены "Батьківщини"

Главу "Государственной продовольственно-зерновой корпорации" (ГПЗКУ) Андрея Власенко задержали при попытке бегства. Он возглавлял партию "Батьківщина" в одной из областей, а "хлебную" должность получил благодаря протекции нардепа Юлии Тимошенко.

Однако лидера "Батьківщини" связывает с ГПЗКУ не только собственный менеджер во главе корпорации. Ее дочь инвестировала деньги через фирму зама Власенко, ее зять, как заявляют собеседники в правоохранительных органах, являлся смотрящим за компанией, а бизнесмен, которого обвиняют в соучастии в хищениях средств ГПЗКУ, также является членом "Батьківщини".

О том, как корпорацию фактически захватили люди Тимошенко, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Все участники резонансного дела вокруг государственной корпорации связаны с Юлией Тимошенко, ее зятем Артуром Чечеткиным и партией "Батьківщина".

И вот главные из них:

Роман Терещенко, на фирмы которого по версии силовиков отправляли зерно по заниженным ценам – давний знакомый зятя Тимошенко, также он являлся членом ее партии. В 2015-м он баллотировался в Одесский областной совет в списке "Батьківщини" (запись сохранилась на сайте ЦИК). Тогда он указал в качестве места своей работы компанию "Украина-2010".

По данным системы Youcontrol, собственник "Украина-2010" Терещенко Роман Викторович также владеет "Транс Трейд Холдинг". Связанные с ним компании "СН, Trans Trade RK SA", "RL Prosperis Commerce SA", "Trans Trade RK SA" подозревают в хищениях средств с ГПЗКУ. По данным OBOZREVATEL, Чечеткин не только земляк Терещенко (оба одесситы), но и давний его знакомый. По версии правоохранителей, именно он привлек Терещенко в схемы на госкорпорации.

Артур Чечеткин, родственник Тимошенко, по версии правоохранителей, являлся теневым куратором ГПЗКУ, лично контролировал все незаконные операции. Более того, эту же информацию подтверждает и член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко.

"Тимошенко возмущалась, что у нас в госкомпаниях неправильные набсоветы. Вот, вы посмотрели, как "правильно работает" наблюдательный совет. Неформальным набсоветом, то есть смотрящим, на ГПЗКУ был зять Тимошенко", – заявил Лещенко в одном из своих видео.

Елена Волкова, которая работает замглавы ГПЗКУ, вероятно, помогла дочери Тимошенко Евгении инвестировать 100 млн грн в майнинг криптовалют. Во всяком случае, об этом еще несколько месяцев назад заявил целый ряд СМИ. Стоит отметить, что указанные 100 млн Евгении дала ее влиятельная мама. Тимошенко же получила целое состояние с помощью американских судов: отсудила компенсацию за политические репрессии еще во времена президентства Януковича.

Так, Евгения Тимошенко заплатила 100 млн грн компании "Валея", которой ранее руководила Волкова. Более того, она указала право собственности на данную фирму и в своей декларации.

Андрей Власенко, главный фигурант, глава ГПЗКУ, который попытался сбежать из Украины, возглавлял "Батьківщину" в Николаевской области. В автобиографии, которую он подал в ЦИК, баллотируясь в областной совет, он указал, что является членом партии "Батьківщина". И, несмотря на все скандалы и разбирательства, о которых ранее писал OBOZREVATEL, его все-таки назначили на должность главы ГПЗКУ.

ГПЗКУ получила кредит под гарантии Китая, чтобы наладить производство и доставку зерна в китайскую госкомпанию;

вместо того, чтобы поставлять зерно в Китай, его продавали по заниженной цене приближенным якобы международным компаниям ;

на самом деле компании контролировались украинцем, давним знакомым Юлии Тимошенко, Романом Терещенко;

фирмы Терещенко получали зерно без предоплаты, а после не платили за него.

Только за пять месяцев 2021-го связанным компаниям поставили зерно на более 6 млрд грн. Результат всего это – валовый чистый убыток компании взлетел в 3,8 раза до 5,9 млрд грн.

Вскоре OBOZREVATEL расскажет еще об одной схеме в ГПЗКУ, а также о том, как Юлия Тимошенко лично добилась назначения Власенко в ГПЗКУ и что ее связывает со скандальным менеджером.

Продолжение следует...