Тимошенко сама признавалась, что пролоббировала назначение главы ГПЗКУ, который попался на масштабных схемах

Глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко еще 25 мая подтвердила, что предложила кандидатуру Андрея Власенко на должность главы ГПЗКУ (Государственная продовольственно-зерновая корпорация). В эфире телеканала "Украина 24" нардеп уверенно говорила о будущих успехах Власенко на своем новом посту.

Видео опубликовала нардеп Юлия Гришина в своем Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости). "Я могу твердо сказать, что мы предложили специалиста на эту должность. Я думаю, что человек, который возглавляет корпорацию, в ближайшее время будет гордиться ее работой", – сказала Тимошенко. Также она добавила, что кандидат не является членом партии "Батьківщина".

Напомним, в аэропорту "Киев" им. Сикорского ("Жуляны") 13 августа при попытке покинуть Украину задержали руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Андрея Власенко. Его назначения, как заявляют нардепы, лично пролоббировала нардеп Юлия Тимошенко, ранее он возглавлял ячейку "Батьківщини" в Николаевской области. Власенко обвиняют в растрате имущества корпорации.

Видео дня

Менеджер от "Батьківщини", как считают правоохранители, организовал схемы выведения средств на миллиарды гривен и, судя по всему, успел обогатить и себя, и своих покровителей. Только за пять месяцев 2021-го связанным компаниям поставили зерно на более 6 млрд грн. Речь идет об СН, Trans Trade RK SA, RL Prosperis Commerce SA, Trans Trade RK SA, Apiq Commodities Gmbh, Ai Amal General Traiding Limited, QAM7, GSteam. Все эти фирмы подконтрольны Роману Терещенко, уверены в ГБР. И это легко доказать. К примеру, Trans Trade официально ему принадлежит, а остальные компании, хоть и оформлены в Швейцарии, управляются связанными с ним менеджерами.

Схема:

ГПЗКУ получила кредит под гарантии Китая для того, чтобы наладить производство и доставку зерна в китайскую госкомпанию;

вместо того, чтобы поставлять зерно в Китай, его продавали по заниженной цене приближенным якобы международным компаниям ;

на самом деле компании контролировались украинцем, давним знакомым Юлии Тимошенко Романом Терещенко;

фирмы Терещенко получали зерно без предоплаты, а после не платили за него.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Тимошенко связывает с ГПЗКУ не только собственный менеджер во главе корпорации. Ее дочь инвестировала деньги через фирму зама Власенко, ее зять, как заявляют собеседники в правоохранительных органах, являлся смотрящим за компанией, а бизнесмен, которого обвиняют в соучастии в хищениях средств ГПЗКУ, также является членом "Батьківщини".