Коррупционное зерно от "Батьківщини": как друзья Тимошенко обманули Китай на миллиарды

Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ) только в этом году обманула правительство Китая, поставляя зерно фиктивным компаниям и тем самым нанесла убытки государственного бюджету на миллиарды гривен. Все это произошло под руководством ставленника "Батьківщина" Андрея Власенко, назначения которого, как заявляют нардепы, лично пролоббировала Юлия Тимошенко.

OBOZREVATEL начинает серию публикаций, в которых расскажет о незаконной деятельность госкорпорации, о масштабных схемах на зерне на миллиарды гривен и о покровителях главы ГПЗКУ в высоких властных кабинетах.

В 2020-м нардепы и от фракции "Голос", и от "Слуги народа" заявили: Юлия Тимошенко согласилась дать голоса за государственный бюджет в обмен за возможность назначить своего человека в ГПЗКУ. Так и произошло: "Батьківщина" поддержала главный финансовый документ страны, а их депутат из Николаевского облсовета, член партии Андрей Власенко на следующий же день после голосования возглавил госкорпорацию.

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Традиционно оппозиция не поддерживает ни кадровых решений власти, ни тем более разработанный Кабмином бюджет. И в то время как "Европейская солидарность", "Голос", ОПЗЖ закон "Про бюджет Украины" на 2021 год не поддержали (ноль голосов "за"), оппозиционная "Батьківщина" по необъяснимой причине дала аж 12 голосов "за" (что интересно, сама Тимошенко отсутствовала во время голосования).

Сразу после назначения Власенко было понятно, что проблем не миновать. Накануне его уволили из другого госпредприятия "Укрліктрави" за долги, финансовые махинации. Минэкономики сообщило о начале аудита и неудовлетворительных результатах работы Власенко, однако после сообщение со своего сайта удалило. Не подавались планы предприятия, компания не находилась по юридическому адресу, отсутствовал штат.

Всего за 10 месяцев работы в ГПЗКУ менеджер от "Батьківщини", как считают правоохранители, организовал схемы выведения средств на миллиарды гривен и, судя по всему, успел обогатить и себя, и своих покровителей. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, во время обысков в кабинете Власенко и других помещениях, которые он использовал, нашли черную бухгалтерию компании и 200 тыс. долларов наличными! Схемы как считают силовики, организовали с еще одним давним знакомым Тимошенко – Романом Терещенко, который во времена ее премьерства был замглавы "Хлеб Украины".

Вот всего лишь одна из схем:

ГПЗКУ получила кредит под гарантии Китая для того, чтобы наладить производство и доставку зерна в китайскую госкомпанию;

вместо того, чтобы поставлять зерно в Китай, его продавали по заниженной цене приближенным якобы международным компаниям ;

на самом деле компании контролировались украинцем, давним знакомым Юлии Тимошенко Романом Терещенко;

фирмы Терещенко получали зерно без предоплаты, а после не платили за него.

Только за пять месяцев 2021-го связанным компаниям поставили зерно на более 6 млрд грн. Речь идет об "СН, Trans Trade RK SA", "RL Prosperis Commerce SA", "Trans Trade RK SA", "Apiq Commodities Gmbh", "Ai Amal General Traiding Limited", "QAM7", "GSteam". Все эти фирмы подконтрольны Роману Терещенко, уверены в ГБР. И это легко доказать. К примеру, Trans Trade официально ему принадлежит, а остальные компании, хоть и оформлены в Швейцарии, управляются связанными с ним менеджерами.

Согласно данным полиции, дельцам показалось мало продавать зерно по заниженным ценам. Продукцию отправляли без предоплаты, а после только частично платили по счетам. В результате долги компаний Терещенко перед ГПЗКУ составили около 1,5 млрд грн! ГБР, по нашим данным, расследует деятельность "Батьківщини" по статье о совершении преступлений организованной преступной группой.

Силовики уже начали расследование, зарегистрировали уголовное производство (№ 42020160000000609), однако, как и в случае с "Укрліктрави", без общественного резонанса фигуранты дела опять могут остаться безнаказанными.

Мы провели собственное расследование и обнаружили целый ряд возможных схем. И речь идет не только о фиктивном экспорте по заниженным ценам. Нарушения в ГПЗКУ – буквально на каждом шагу. Даже страховая компания, которую они наняли, связана с теми же дельцами и получила вознаграждение в разы выше рыночного. Результат всего это – валовый чистый убыток компании взлетел в 3,8 раза до 5,9 млрд грн.

Государственная корпорация, которая поставляет зерно на экспорт, в ситуации, когда цены на него растут во всем мире, продолжает работать с огромным минусом. Вместо того, чтобы платить в бюджет дивиденды, на предприятии зарабатывали отдельно взятые фигуранты уголовных дел.

В то же время сама Тимошенко, которая, как утверждают народные депутаты, добилась назначения Власенко в ГПЗКУ, продолжает рассказывать своим избирателям про губительную земельную реформу, что на украинской земле вместо зерна хотят выращивать марихуану, и о том, каким она была хорошим премьером и как за время ее оппозиции страну довели до нищеты. Но даже в опозиции, с небольшой фракцией в Раде, Тимошенко умудряется добиваться назначения своих людей на "хлебные должности".

В следующий публикациях OBOZREVATEL назовет всех фигурантов схем, раскроет названия связанных с ним компаний, а также опубликует доказательства преступных действий Власенко, Терещенко и других давних знакомых Тимошенко. В ходе расследования мы выясним, действительно ли Андрей Власенко – двоюродный брат Сергея Власенко, ближайшего соратника Юлии Владимировны.

Также мы публично и в письменных запросах обращаемся к руководителю ГПЗКУ, полиции и главе фракции "Батьківщина" с просьбой прокомментировать: как государственную зерновую корпорацию могли довести до масштабных убытков, кто понесет за это ответственность и когда фигуранты дела получат заслуженное наказание.

Продолжение следует...