Главу ГПЗКУ, которого связывают с Тимошенко, задержали при попытке бегства из Украины: его обвиняют в хищениях

В аэропорту "Киев" им. Сикорского ("Жуляны") 13 августа при попытке покинуть Украину задержали руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) и владельца нескольких частных обществ Андрея Власенко, назначения которого, как заявляют нардепы, лично пролоббировала Юлия Тимошенко. Его обвиняют в растрате имущества корпорации.

Также отмечается, что вместе с Власенко задержали и его сообщника. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции в Facebook.

Сумма убытков ГПЗКУ из-за злоупотреблений руководства составила более $57 млн. Должностные лица совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по значительно заниженной стоимости и без предоплаты.

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Кроме того, руководители госкорпорации заключали договора страхования, в которых специально завышали страховые тарифы от общей суммы. По результатам проведения обысков полиция обнаружила документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи, технику, телефоны и более $200 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, с января по май текущего года ГПЗКУ заключили внешнеэкономические контракты на экспорт зерновых с иностранными компаниями на общую сумму более $231 млн. При этом уже в конце июля дебиторская задолженность этих компаний перед корпорацией составила уже более $57 млн.