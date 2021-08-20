Таможня нашла нарушений почти на 2 млрд грн с начала года: названы самые резонансные случаи

В Украине в период с января по июль 2021-го Государственная таможенная служба выявила более 10 тыс. нарушений правил на сумму почти 1,76 млрд грн. Судами наложено взысканий (конфискация товара и штраф) на почти 935 млн грн (вдвое больше, чем за такой же период минувшего года).

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы. Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, то количество правонарушений увеличилось на 22%.

Один из самых резонансных случаев нарушения таможенных правил – попытка вывезти 1 т героина в Евросоюз. Кроме того, из ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) хотели ввезти в Украину 13 т сигарет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, киевские таможенники совместно с Национальной полицией разоблачили незаконное пребывание на таможенной территории Украины автомобиля Lamborghini Aventador, стоимость которого составляет 600 тыс. евро. Судом вынесено решение, согласно которому на водителя, который оказался гражданином Израиля, наложен штраф в размере 170 тыс. грн.

Как выяснилось, автомобиль ввезен на территорию страны через одну из таможен на польской границе гражданином Израиля в режиме временного ввоза на срок до одного года еще в феврале 2020-го.