На Одесской таможне изъяли линию для упаковки поддельных сигарет: оборудование оценили в 10 млн грн

В Одесской области на таможне изъяли упаковочную линию для контрафактного производства сигарет. Оборудование, оценочной стоимостью в 10 млн грн, пытались незаконно ввести в Украину должностные лица одного из предприятий.

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Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). По данным следствия, дельцы внесли недостоверные данные об оборудовании при таможенном оформлении.

Это привело к занижению суммы пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС), которые компания-заказчик должна была перечислись в госбюджет. Ущерб государству оценивается более чем в 2 млн грн.

Упаковочную линию для сигарет по документам "провели" как оборудование для фасовки бытовой химии. Оборудование обнаружили на таможне во время осмотра грузового автомобиля.

Детективы БЭБ не исключают, что к схеме могли быть причастны сотрудники Одесской таможни. Следствие продолжается, ведутся проверки возможных фигурантах в рамках уголовного производства по статье об уклонении от налогов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в двух областях Украины "накрыли" подпольные табачные фабрики. В результате были изъяты товары, поддельные акцизные марки и линии для их изготовления на 70 млн грн.

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