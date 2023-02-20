Судоходный гигант Maersk избавился от последних логистических активов в России

Датская компания A.P. Moeller-Maersk – один из лидеров морских контейнерных перевозок в мире – окончательно уходит из России. Компания в феврале 2023 года завершила продажу логистических активов в РФ сделкой по складам в Новороссийске и Санкт-Петербурге.

Видео дня

Об этом говорится в официальном сообщении Maersk. Решение о завершении работы в РФ компания приняла еще в марте 2022 года.

С 17 февраля 2023 года вступила в силу сделка по продаже склада в Новороссийске на 1500 контейнеров (28,75 тыс. кв. м) и склада охлажденной и замороженной продукции в Санкт-Петербурге (23,5 тыс. кв. м). Покупателем стала компания IG Finance Development Limited, зарегистрированная на Кипре, но контролируемая россиянами.

Новый собственник складов уже договорился о сотрудничестве с российским импортером продуктов питания Arosa. Также в IG Finance Development Limited предложено трудоустройство 50 российских сотрудников Maersk.

В августе 2022 года Maersk продала свою долю (30,75% акций) в российской Global Ports Investments, которая занимается контейнерными терминалами. Тогда в Maersk отметили, что для полного выхода из России остается продать два склада и четыре буксира.

При этом еще с 1 марта 2022 года Maersk прекратила перевозки в Россию и из нее. Исключением были лишь продукты питания, медикаменты и гуманитарные грузы. При этом компани отказалась воозить в РФ и из нее замороженные продукты.

В апреле Maersk вывезла из России свои пустые контейнеры. Также в компании еще весной 2022 года заявили, что не видят перспектив для возобновления деятельности в России.

Официально деятельность в РФ также остановили другие лидеры рынка морских перевозок – Ocean Network Express (ONE), Hapag Lloyd и MSC. А многие другие компании просто начали отменять российские заказы. Такой подход создает для РФ серьезные трудности с торговлей, ведь контейнерные перевозки – основной вид глобальной логистики для доставки любых товаров.

Maersk – судоходное подразделение A.P. Moeller-Maersk, один из крупнейших контейнерных перевозчиков в мире. В России компания управляла маршрутами в Санкт-Петербург и Калининград (Балтийское море), Новороссийск (Черное море), Владивосток и Восточный (восточное побережье РФ).

Как сообщал OBOZREVATEL, экономическая ситуация в России ухудшается. В январе 2023 года зафиксирован рекордный дефицит государственного бюджета. При этом ряд миллиардеров и чиновников анонимно пожаловались на президента РФ Владимира Путина и согласились: военная победа РФ невозможна, а ситуация постоянно ухудшается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!