Российские миллиардеры и чиновники жалуются на Путина: "победа невозможна", а экономика деградирует

Экономическая ситуация в России ухудшается. В январе 2023-го зафиксировали рекордный дефицит государственного бюджета, при этом ряд миллиардеров и чиновников анонимно пожаловались на президента РФ Владимира Путина и согласились: военная победа РФ невозможна, а ситуация постоянно ухудшается.

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Об этом говорится в публикации The Washington Post. По мере того, как санкции продолжают действовать, цены растут, а предприятия изо всех сил пытаются адаптироваться, экономисты и руководители предприятий прогнозируют длительный экономический спад на фоне изоляции от западных технологий, идей и цепочек создания стоимости.

"Экономика вступила в длительный период аргентинизации", – сказал второй российский миллиардер. "Это будет долгая медленная деградация. Всего будет меньше", – добавил он.

Российский президент сейчас отчаянно нуждается в военной победе, чтобы обеспечить себе выживание. "В России лояльности не существует", – сказал один российский миллиардер.

Россия в 2022-м справилась с масштабным ударом санкций. Однако главные ограничения, которые касаются нефти и газа, только недавно вступили в силу. Они приведут к резкому сокращению поступлений в государственный бюджет. На этом фоне происходит рост расходов: Путину приходится тратить миллиарды на войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, между США и их западными союзниками растет напряженность из-за ухудшения экономического состояния Украины. Американские власти все больше побуждают ЕС увеличить финансовую помощь нашему государству, которое продолжает бороться против агрессора.

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