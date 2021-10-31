В Украине возобновят проверки бизнеса по "нелегалам": их запретил суд, но Кабмин настаивает

В Кабинете министров не намерены отказываться от проверок бизнеса на предмет соблюдения трудового законодательства, особенно в части выявления неоформленных работников. С этой целью правительством разработан новый порядок осуществления надзора и контроля в сфере трудовых отношений, взамен тому, который был отменен в судебном порядке полтора месяца назад.

Это следует из проекта постановления "Некоторые вопросы осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде", который разработали в Министерстве экономики. Сейчас документ обнародован на сайте Федерации профсоюзов для общественного обсуждения.

Примечательно, что 14 сентября Шестой апелляционный административный суд отменил действующий порядок № 823, по которому ходили на проверки контролеры с Гоструда. Было установлено, что он не соответствует основному Закону № 877 о порядке осуществления надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, а также его приняли с нарушением регуляторных процедур.

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Соответственно, с указанной даты трудовые инспекции в Украине являются незаконными, и даже если таковые были начаты до 14 сентября, но не завершились, то они обязаны были прекратиться.

Однако мириться с такой ситуацией в Кабмине не стали, вследствие чего и был разработан новый порядок контроля. В правительстве уверяют, что в нем учтены все жалобы предпринимателей на незаконные действия госинспекторов труда в ходе проверок, а также принята во внимание судебная практика в этой сфере.

Если в двух словах – то ничего кардинально не поменяется. Новыми правилами предлагается лишь два новшества, которые якобы должны усовершенствовать работу Гоструда (по утверждению Минэкономики). В частности:

Карательным мерам в виде заоблачных штрафов могут предшествовать превентивные с целью предотвращения совершения нарушений законодательства о труде.

Проектом вносятся изменения в порядок наложения штрафов в случае нарушения законодательства о труде. Их суть сводится к тому, что по результатам инспекции (если были выявлены нарушения) не обязательно будет применяться сразу штраф. На усмотрение руководства Гоструда или его тероргана работодателю сначала выпишут предупреждение.

Однако никаких четких критериев применения такой превентивной меры проект акта не содержит. Другими словами, этот вопрос будет решаться лично руководящими лицами Гоструда. А это уже серьезные коррупционные риски.

Внедряется диджитализация проверок.

Документ предусматривает возможность проведения трудовой проверки удаленно, путем направления работодателем электронных документов и пояснений по запросу инспектора. Однако и тут ключевая роль отводится "решению руководства органа контроля".

Более того, такой вид "дистанционной" проверки может быть применен лишь в единственном случае – задержка по выплате зарплаты более чем на один месяц или других выплат, которые полагаются работнику по закону. Во всех остальных случаях – исключительно с посещением объекта проверки.

Особых изменений механизм проведения трудовых проверок не претерпел. Все те моменты, на которые массово жаловался бизнес, перекочевали из старого порядка в новый.

В частности, как и раньше, основаниями для инспекции по выявлению неоформленных работников может быть любая информация, полученная из СМИ или других источников с открытым доступом. Если руководитель Гоструда решит, что такая информация свидетельствует о наличии подозрений использования труда "нелегалов", то визита инспекторов не избежать.

По сути, это дает возможность проверить кого угодно и когда угодно по надуманным основаниям – фейковым новостям конкурентов в соцсетях, вымышленным заявлениям несуществующих лиц либо бывших обиженных работников и т.п.

Кроме того, остаются в силе расширенные полномочия трудовых инспекторов. Они, как и прежде, смогут:

без предварительного уведомления в любое время суток посещать все без исключения помещения предприятия;

знакомится с любыми документами, делать их копии;

конфиденциально общаться с работниками;

привлекать правоохранительные органы;

иметь рабочее место на предприятии;

осуществлять фото-, видеосъемку;

получать информацию от государственных органов.

На сегодня в Украине ни один орган государственного надзора не имеет таких широких полномочий, как Гоструда. Более того, ни один правоохранительный орган не имеет права без решения суда заходить куда угодно и когда угодно, да еще и допрашивать кого-либо.

На практике такие сверхполномочия инспекторов труда не всегда используются законно. Однако обновленный порядок никаким образом не решает эту проблему.

Интересным есть тот факт, что уже не первый раз в судебном порядке упраздняется документ, которым руководствуются инспектора Гоструда при проведении проверок. В мае 2019 года было аналогичное решение Шестого апелляционного админсуда о признании неправомерным и противозаконным постановления правительства № 295 относительно трудовых инспекций.

Спустя три месяца отмененный судом документ по инициативе Кабмина трансформировался в постановление № 823 с некоторыми косметическими правками.

Однако уже через неделю с момента вступления в силу обновленного порядка вновь возник вопрос о его легитимности. Государственная регуляторная служба обратилась к правительству с просьбой отменить постановление № 823 на основании того, что оно принято с нарушением законодательства, как и предыдущее. 14 сентября этот документ таки упразднили, но опять в судебном порядке.

И сейчас в правительстве пошли уже протоптанным путем – никак не меняя, по сути, самой формы инспекций, представили новый документ как полностью усовершенствованный и учитывающий пожелания бизнеса. На самом деле "причесали" его лишь поверхностно, внеся незначительные правки, которые ни на что особо не влияют. Другими словами, перепаковали предыдущую начинку в новую обертку.

Несомненно, проблема нелегальной занятости для Украины была и есть одной из самых злободневных – каждый пятый гражданин работает в теневом секторе экономики. Однако это не является основанием для власти под видом борьбы с указанной проблемой и дальше "закрывать глаза" на полное беззаконие контролирующих органов в этой сфере.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственную службу по вопросам труда ожидает очередная реформа – в правительстве разработали "дорожную карту" по оптимизации работы службы. Вместе с тем, ведомству поставлена задача усилить работу по выявлению и уменьшению количества незадекларированных работников в Украине.