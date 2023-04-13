Суд вернул Киеву землю на 700 млн грн: участок в 17 гектаров "взяли в аренду" вопреки закону

Суд в Киеве отменил право аренды 17 га коммунальной земли в Голосеевском районе (ул. Промышленная). Оказалось, что одна из компаний незаконно пользовалась участком с 2020 года, а после и вовсе в обход всех процедур "передала" право пользования другой фирме.

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Стоимость земельного участка оценивается в 700 млн гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Решение об отмене права аренды принял Хозяйственный суд Киева.

Так, по данным прокуроров, частное общество в марте 2020 года, более чем через год после прекращения права аренды, без каких-либо правовых оснований осуществило регистрацию права пользования землей. После того, как фирма приобрела промышленную базу (155 кв.м), расположенную на этом участке, она перерегистрировала право аренды на другое общество.

В результате право аренды было нелегальным для обеих компаний. "Регистрация... осуществлена с нарушением требований действующего законодательства, при отсутствии волеизъявления его законного владельца – Киевского городского совета", – подчеркнули в прокуратуре.

Там также объяснили, что право пользования невозможно было передать в связи с покупкой промышленной базы. Ведь прошлый собственник этого имущества также не имел права на пользование коммунальной землей.

С такими аргументами прокуратура обратилась в суд. Исковые требования прокуроров были удовлетворены в полном объеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевсовете также инициировали расторжение договоров аренды земли с компанией, которая пытается застроить склоны Днепра на Владимирском спуске. Речь идет о ООО "Этрекс", контроль над которым принадлежит уроженцу РФ Дмитрию Буряку.

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