Работу "Северного потока-2" ограничат: суд в Германии принял важное решение

Высший земельный суд Дюссельдорфа в среду, 25 августа, принял решение по жалобе "Северного потока-2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur. Компания-оператор газопровода проиграла дело об освобождении от требований газовой директивы ЕС.

Об этом сообщает Bloomberg. Оператор проекта ранее обжаловал решение регулятора не освобождать газопровод от норм директивы ЕС.

Отмечается, что теоретически возможность освобождения от регулирования была. Однако она распространяется только на те трубопроводы, которые достроили до 23 мая 2019-го.

Одно из ключевых положений – разделение компаний, которые поставляют газ и его транспортируют. Например, компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от российского "Газпрома", а 50% его мощностей должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Любые изменения возможны лишь с одобрения ЕС.

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"В соответствии с действовавшей на тот момент правовой базой компания инвестировала миллиарды евро задолго до того, как Европейская комиссия огласила в своем плане изменения правил ЕС по газу", – заявили в суде. Напомним, РФ планируют пустить по "Северному потоку-2" уже в 2021 году 5,6 млрд куб. м газа в Европу. Достроить трубопровод планируют до конца текущего лета. Газопровод является расширением "Северного потока".

"Эксперт энергетических рынков Валентин Землянский считает, что баланс сил на рынке газа в Европе в случае введения в эксплуатацию "Северного потока-2" не поменяется. Ведь количество поставленного газа зависит от спроса потребителя, а не желания поставщика.

"Поставки будут идти в тех же масштабах. Объемы поставок растут тогда, когда растет потребление. Если у вас потребитель больше взять не может, вы хоть десять труб постройте, больше газа не возьмут", – говорит Землянский.

Член экспертного совета Министерства энергетики Геннадий Рябцев также уверен, что строительство нового газопровода не столько увеличит поставки, как диверсифицирует транспортные маршруты.

"Никто не демонтирует старые трубопроводы, которые уже существуют. Но РФ имеет стратегическую цель – избавиться от зависимости от стран-транзитеров (Польши, Беларуси, Украины и др). Они хотят увеличить долю прямых поставок. Это нужно, чтобы можно было перебрасывать большие объемы газа по разным направлениям в зависимости от потребностей и политических отношений с транзитерами".

Сейчас Украина активно поддерживает США и пытается помешать России усилить влияние на европейский рынок, ведь наши с американцами интересы здесь совпадают. Мы не заинтересованы в том, чтобы Россия имела дополнительные пути транспортировки газа, поскольку объемы прокачки через нашу ГТС могут упасть. Потому мы и дальше должны отстаивать свои интересы.

"В данном случае мы должны занимать жесткую позицию касательно прокачки газа и отстоять нужные объемы, – говорит Оржель. – Аргументировать свою позицию мы пока можем тем, что у нас все-таки премиальный рынок, 32 млрд куб. м потребления в год. Даже при 14 млрд куб. м собственной добычи – это большой объем продаж, потому мы так же можем диктовать условия".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала газопровод "Северный поток-2" европейско-российским проектом, в то время как в Еврокомиссии уверены, что это не проект общеевропейского интереса. По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, в ведомстве следят за тем, чтобы газопровод не привел к проблемам для Украины как страны-транзитера.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что "Северный поток 2" противоречит интересам безопасности Украины. Однако если его все-таки запустят, то ключевая задача государства – получить хотя бы 10-летний контракт для украинской газотранспортной системы с объемом не менее 40 млрд куб. м в год.